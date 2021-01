Tennis, 37 giocatori degli Australian Open sono in quarantena (Di sabato 16 gennaio 2021) sono 47 i giocatori degli Australian Open che si trovano attualmente in isolamento presso le proprie stanze d’albergo, dopo essere volati in Australia con due charter – in arrivo da Los Angeles e Abu Dhabi – a bordo dei quali erano presenti un membro dell’equipaggio e due passeggeri risultati positivi ai test anti-Covid. Nonostante quest’ennesimo colpo a causa della pandemia, l’organizzazione del torneo procede e i Tennisti coinvolti dovranno continuare ad allenarsi in casa per i prossimi 14 giorni. Tra gli atleti sottoposti alla misura della quarantena spiccano i nomi di Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Bianca Andreescu e Angelique Kerber, la svizzera Belinda Bencic e la greca Maria Sakkari e Kei Nishikori, costretto già a fine agosto a saltare gli US ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 gennaio 2021)47 iche si trovano attualmente in isolamento presso le proprie stanze d’albergo, dopo essere volati in Australia con due charter – in arrivo da Los Angeles e Abu Dhabi – a bordo dei quali erano presenti un membro dell’equipaggio e due passeggeri risultati positivi ai test anti-Covid. Nonostante quest’ennesimo colpo a causa della pandemia, l’organizzazione del torneo procede e iti coinvolti dovranno continuare ad allenarsi in casa per i prossimi 14 giorni. Tra gli atleti sottoposti alla misura dellaspiccano i nomi di Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Bianca Andreescu e Angelique Kerber, la svizzera Belinda Bencic e la greca Maria Sakkari e Kei Nishikori, costretto già a fine agosto a saltare gli US ...

