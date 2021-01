Riso e ceci (Di sabato 16 gennaio 2021) Questa ricetta di è veramente comoda e facile da preparare, un piatto unico ricco di sapore e soprattutto molto nutriente. Potete utilizzare questa ricetta anche come pasto al sacco oppure mangiarlo ancora caldo, vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di Riso 240 g di ceci precotti (peso sgocciolati) 1 dado vegetale 1 spicchietto d’aglio 1 costa di sedano 1 ciuffo di prezzemolo 1 cucchiaio di salsa di pomodoro Pepe nero q.b. Sale fino q.b. 4-5 cucchiai di olio evo Iniziamo la preparazione del portando sul fuoco un pentolino pieno d’acqua dove andremo a fare il brodo vegetale, quindi aggiungete un dado e attendete che arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate il sedano, il prezzemolo, i pomodorini e mettete da parte, quindi prendete un tegame aggiungete un filo di olio extravergine di ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 16 gennaio 2021) Questa ricetta di è veramente comoda e facile da preparare, un piatto unico ricco di sapore e soprattutto molto nutriente. Potete utilizzare questa ricetta anche come pasto al sacco oppure mangiarlo ancora caldo, vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di240 g diprecotti (peso sgocciolati) 1 dado vegetale 1 spicchietto d’aglio 1 costa di sedano 1 ciuffo di prezzemolo 1 cucchiaio di salsa di pomodoro Pepe nero q.b. Sale fino q.b. 4-5 cucchiai di olio evo Iniziamo la preparazione del portando sul fuoco un pentolino pieno d’acqua dove andremo a fare il brodo vegetale, quindi aggiungete un dado e attendete che arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate il sedano, il prezzemolo, i pomodorini e mettete da parte, quindi prendete un tegame aggiungete un filo di olio extravergine di ...

