Prandelli | «Contro il Napoli non dobbiamo correre il rischio di abbassarci troppo»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 gennaio 2021) L’allenatore della Fiorentina, Cesare, ha presentato in conferenza stampa la partita di domaniil. Ha parlato della questione stadio e del presidente Commisso. “Le prime impressioni sono che siamo di fronte ad una sconfitta per il calcio italiano, specie per le persone che come Commisso vengono dall’estero per investire. Mi pare una follia italiana. La cosa più importante è che Rocco non perda energia e carica. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona con valori importanti, che ha voglia di fare tanto per la Fiorentina”. La squadra potrebbe essere condizionata dalla questione stadio? “Nonessere condizionati eavere la forza in più per dimostrare al presidente che possiamo costruire qualcosa per il futuro. Vorrei rivedere l’atteggiamento propositivo visto ...