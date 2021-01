Porti | Genova | si è conclusa prima settimana dibattito pubblico su diga foranea 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 gennaio 2021) (Adnkronos) - Durante questasi sono svolti anche 4 incontri mirati di Commissione Tecnica, pensati per dare la possibilità ai portatori di interesse di intervenire e contribuire con le loro preziose considerazioni al miglior svolgimento del progetto. La Commissione Tecnica è composta da rappresentanti dell'Autorità Portuale, della Struttura commissariale, del Comune die di Regione Liguria, ed ha incontrato in questi primi appuntamenti i delegati dei Municipi, degli enti ed organizzazioni portuali ed aeroportuali, delle associazioni ambientali, culturali e i comitati di cittadini, per approfondire le caratteristiche del progetto anche in relazione alle loro esigenze specifiche. Il secondo incontrodi ieri, invece, trasmesso sempre in diretta da Palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità Portuale del Mar Ligure ...