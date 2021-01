Pirlo: «Andremo a San Siro per vincere. Partita importante ma non fondamentale per lo scudetto» (Di sabato 16 gennaio 2021) Il tecnico della Juve, Andrea Pirlo, ha presentato la Partita con l’Inter in conferenza stampa. “Mi aspetto inizialmente un’interruzione aggressiva che darà ritmo alla gara. Noi ci siamo preparati anche a questo e non dobbiamo avere paura di fare la gara anche in un match così importante dando l’impronta di quanto abbiamo fatto. Sarà una Partita statica ma dobbiamo che essere liberi di testa”. Pirlo ha riferito sulla situazione in squadra tra Covid e infortunati: “Stiamo ancora aspettando i tamponi mentre gli infortunati si sono aggregati alla squadra e valuteremo domani chi sarà al top per poter scendere dall’inizio” Chiellini affiancherà Bonucci? “Chiellini sta bene e dopo la Partita non ha avuto alcun problema. Lui è pronto e carico per giocare questa Partita. Siamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 gennaio 2021) Il tecnico della Juve, Andrea, ha presentato lacon l’Inter in conferenza stampa. “Mi aspetto inizialmente un’interruzione aggressiva che darà ritmo alla gara. Noi ci siamo preparati anche a questo e non dobbiamo avere paura di fare la gara anche in un match cosìdando l’impronta di quanto abbiamo fatto. Sarà unastatica ma dobbiamo che essere liberi di testa”.ha riferito sulla situazione in squadra tra Covid e infortunati: “Stiamo ancora aspettando i tamponi mentre gli infortunati si sono aggregati alla squadra e valuteremo domani chi sarà al top per poter scendere dall’inizio” Chiellini affiancherà Bonucci? “Chiellini sta bene e dopo lanon ha avuto alcun problema. Lui è pronto e carico per giocare questa. Siamo ...

sportli26181512 : Inter-Juve, Pirlo: 'Allenatore grazie a Conte. Chiellini e Morata sono pronti': Inter-Juve, Pirlo: 'Allenatore graz… - BianconeriZonIt : ??: Non inizi mai con un pareggio, andremo a provare a vincere la partita. È importante ma non fondamentale per il c… - SimoneAvsim : #Pirlo pre #InterJuve ha fissato l'obiettivo sulla vittoria. Servirà massima concentrazione e non mancherà. Grande… - napolista : #Pirlo: «Andremo a San Siro per vincere. Partita importante ma non fondamentale per lo scudetto» In conferenza stam… - BonsignoreF : #Pirlo: 'Non si parte mai per giocare per un pareggio, andremo a San Siro per cercare di vincere. È una partita im… -