Pattinaggio artistico, la gioia di Bradie Tennell dopo il primo posto ai Nazionali: "Significa tutto per me"

È una gioia incontenibile quella di Bradie Tennell, atleta che ha vinto con merito i Campionati Nazionali Statunitensi 2021 di Pattinaggio artistico, competizione in fase di svolgimento proprio questa settimana presso l'Orleans Arena di Las Vegas (Nevada). La pattinatrice, tornata alla vittoria dopo le due stagioni dominate da Alysa Liu, quest'anno quarta, non ha nascosto la sua felicità nel post gara, dove ha commentato le sue due ottime prestazioni frutto del lavoro degli ultimi mesi svolto in Colorado, dove si è trasferita lo scorso agosto: "Vincere il titolo Significa tutto per me, è stato uno dei motivi principali per cui mi sono trasferita in Colorado, dandomi la forza per svegliarmi e allenarmi ogni giorno.

Corre ai ripari la Russia del pattinaggio artistico dopo la cancellazione dei Campionati Europei di Zagabria. Per tenere sempre alta l'attenzione e il clima competitivo infatti la FFKKR ha organizzato ...

A distanza di due anni Bradie Tennell ha vinto nuovamente i Campionati Nazionali Statunitensi di pattinaggio artistico, competizione in scena questa settimana presso l'Orleans Arena di Las Vegas (Neva ...

