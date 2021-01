Palermo | Boscaglia punta la Virtus Francavilla | si chiude il girone d’andata | prova di maturità per i rosanero

Leggi su mediagol

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ilsi proietta alla sfida di domenica contro la.La vittoria di Cava de' Tirreni ha dato tanta autostima agli uomini guidati da Robertoche non hanno più intenzione di perdere punti per strada contro le cosiddette 'piccole'. La sconfitta di Bisceglie e il pari casalingo contro la Viterbese ne sono l'esempio lampante. Isono riusciti ad avere la meglio anche su Monopoli e Casertana al Barbera, stessa sorte è toccata a Paganese e Potenza; tutte vittorie, ma se le prime sono arrivate con largo scarto (3-0 e 2-o) le secondo solo di misura (2-1 e 1-0).Il gol di Rauti nella trasferta in casa della Cavese ha evitato aluno stop che avrebbe lasciato senza dubbio un sapore amaro Adesso l'obiettivo primario deiè ...