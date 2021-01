Nuovo Dpcm, spostamenti verso le seconde case: le nuove misure (Di sabato 16 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Nuovo Dpcm, in vigore da oggi 16 gennaio fino al prossimo 5 marzo, stabilisce le regole per gli spostamenti all’interno del proprio comune e regione. Fermo restando che è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio principale o residenza, dopo la pubblicazione del testo in molti hanno ancora il dubbio se si possa andare oppure no nelle seconde case. Una precisazione però è arrivata direttamente da Palazzo Chigi. Tra le nuove misure contenute nel provvedimento firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte per limitare il contagio da coronavirus, ci sono nuove regole e restrizioni ma rimangono consentiti alcuni spostamenti, vediamo quali sono. Se nel decreto sulle festività natalizie era ... Leggi su improntaunika (Di sabato 16 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il, in vigore da oggi 16 gennaio fino al prossimo 5 marzo, stabilisce le regole per gliall’interno del proprio comune e regione. Fermo restando che è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio principale o residenza, dopo la pubblicazione del testo in molti hanno ancora il dubbio se si possa andare oppure no nelle. Una precisazione però è arrivata direttamente da Palazzo Chigi. Tra lecontenute nel provvedimento firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte per limitare il contagio da coronavirus, ci sonoregole e restrizioni ma rimangono consentiti alcuni, vediamo quali sono. Se nel decreto sulle festività natalizie era ...

rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - AzzolinaLucia : È stato firmato il nuovo Dpcm. Ecco una sintesi delle principali misure riguardanti la scuola.… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, nuovo Dpcm: vietato andare nelle seconde case fuori Regione #covid - ugobonelli : Allora un 'ristoro' su #IMU. se vietato raggiungere seconde case, doveroso indennizzare proprietari...o solo per ca… -