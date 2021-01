New Shepard compie un altro passo (Di sabato 16 gennaio 2021) Il veicolo suborbitale New Shepard della Blue Origin ha compiuto il 14esimo volo di successo. È previsto ancora un volo di prova senza occupanti e poi potrebbero iniziare finalmente, ad aprile, i voli con equipaggio. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 16 gennaio 2021) Il veicolo suborbitale Newdella Blue Origin ha compiuto il 14esimo volo di successo. È previsto ancora un volo di prova senza occupanti e poi potrebbero iniziare finalmente, ad aprile, i voli con equipaggio.

albedo87 : RT @Link4Universe: Quanto è stupendo questo video del lancio del razzo New Shepard della @blueorigin ? Tantissimo!! Era la settima volta pe… - giogiac65 : RT @Link4Universe: Quanto è stupendo questo video del lancio del razzo New Shepard della @blueorigin ? Tantissimo!! Era la settima volta pe… - una_su_zero : RT @Link4Universe: Quanto è stupendo questo video del lancio del razzo New Shepard della @blueorigin ? Tantissimo!! Era la settima volta pe… - sal_lo_balbo : RT @Link4Universe: Quanto è stupendo questo video del lancio del razzo New Shepard della @blueorigin ? Tantissimo!! Era la settima volta pe… - 7mber : RT @Link4Universe: Quanto è stupendo questo video del lancio del razzo New Shepard della @blueorigin ? Tantissimo!! Era la settima volta pe… -