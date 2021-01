Il povero Bettino giace assetato di giustizia

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 gennaio 2021) Per tutto il novecento l’arte italiana aveva parlato di politica. Delle speranze e delle delusioni figlie della politica. Era stata un’arte dalla forte tensione civile: anche in molte opere che parlavano di altro, la politica sembrava presente sottotraccia. Poi, improvvisamente, il silenzio: un silenzio imbarazzato, imbarazzante, assordante. Nel 1989 cadde il muro di Berlino e con esso i regimi comunisti dei paesi dell’est e il sogno politico di milioni di europei. Nel 1992 scoppiò a Milano lo scandalo giudiziario Mani pulite, che in breve tempo portò alla fine della prima repubblica e all’annientamento della classe politica che aveva fatto grande l’Italia. Due avvenimenti storici clamorosi che cambiarono radicalmente il nostro paese. Due avvenimenti storici clamorosi su cui l’arte italiana a lungo tacque. Non ero socialista ma nel 2008, con la consulenza storica di Mattia Feltri e ...