GF VIP 5, Vola un aereo per Carlotta: è Nello che le dichiara il suo amore (Di sabato 16 gennaio 2021) Carlotta dell'Isola non si è messa molto in evidenza in questo mese di permanenza nella casa del Grande Fratello VIP 5. Avendo visto Temptation Island pensavamo che avesse più grinta e invece spesso, per paura magari anche di essere attaccata, non si espone come dovrebbe. Negli ultimi giorni però parlando con Dayane Mello, le ha raccontato le sue sofferenze di ragazza che ha subito bullismo e di come Nello, il suo fidanzato, le sia stato sempre vicino anche in momenti molto molto complicati. Carlotta si chiese se davvero lei stia ricambiando tutto l'amore che Nello in quei momenti le ha dato, e anche se scherza spesso su matrimonio e aNello, sa di avere al suo fianco una persona speciale. Oggi Nello, le ha voluto dimostrare tutto il suo amore, facendo ...

