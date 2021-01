FONTANA VS GOVERNO SU LOMBARDIA ZONA ROSSA/ "Lunedì ricorso al Tar" con un dossier (Di sabato 16 gennaio 2021) Attilio FONTANA, presidente Regione LOMBARDIA contro GOVERNO per ZONA ROSSA: "Lunedì ricorso al Tar". E spunta un contro dossier... Leggi su ilsussidiario (Di sabato 16 gennaio 2021) Attilio, presidente Regionecontroper: "al Tar". E spunta un contro...

matteosalvinimi : “... sistema produttivo lombardo. Bene ha fatto il governatore Fontana a chiedere con fermezza al ministro Speranza… - RegLombardia : ??#Zonarossa, @FontanaPres: non lo trovo giusto, sistema attribuzione va rivisto, il ministro @robersperanza mi ha… - emanuelino10 : RT @gladiatoremassi: Avevate dubbi sul fatto che un leghista al governo sia un disastro? Io no #fontana ha distrutto la sanità lombarda l'u… - giovo77 : RT @gladiatoremassi: Avevate dubbi sul fatto che un leghista al governo sia un disastro? Io no #fontana ha distrutto la sanità lombarda l'u… - zigon74 : RT @gladiatoremassi: Avevate dubbi sul fatto che un leghista al governo sia un disastro? Io no #fontana ha distrutto la sanità lombarda l'u… -