Festival di Sanremo 2021 a rischio dopo ultimo Dpcm? Possibile slittamento in primavera

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 16 gennaio 2021) In queste ore si discute sul futuro e sul destino del prossimodi. Rischia davvero di slittare o peggio ancora di non poter andare in scenal’? Mentre su Twitter impazza l’hashtagun tweet di una pagina non ufficiale della kermesse che annunciava ilconcreto, scopriamo quali... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.