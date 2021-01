Festa di laurea in piazza, assembramenti e alcolici a volontà: oltre 30 le sanzioni (Di sabato 16 gennaio 2021) Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale, con una serie di interventi per verificare il rispetto delle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Ieri sera sono stati oltre 30 i verbali elevati nei confronti di trasgressori delle disposizioni anti contagio e per consumo di alcolici in strada. Leggi anche: Roma, all’ingresso della vineria tutti…vicini vicini: scatta la chiusura per un wine bar ‘recidivo’ I controlli In particolare, nelle piazze di San Callisto e Santa Maria in Trastevere, gli agenti sono dovuti intervenire per sciogliere alcuni assembramenti e isolare temporaneamente le aree: 20 i ragazzi che, nonostante il tentativo di dileguarsi nelle vie del quartiere, sono stati fermati e sanzionati. Analoghi interventi anche nel quartiere San Lorenzo, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021) Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale, con una serie di interventi per verificare il rispetto delle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Ieri sera sono stati30 i verbali elevati nei confronti di trasgressori delle disposizioni anti contagio e per consumo diin strada. Leggi anche: Roma, all’ingresso della vineria tutti…vicini vicini: scatta la chiusura per un wine bar ‘recidivo’ I controlli In particolare, nelle piazze di San Callisto e Santa Maria in Trastevere, gli agenti sono dovuti intervenire per sciogliere alcunie isolare temporaneamente le aree: 20 i ragazzi che, nonostante il tentativo di dileguarsi nelle vie del quartiere, sono stati fermati e sanzionati. Analoghi interventi anche nel quartiere San Lorenzo, in ...

