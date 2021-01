Esiste un mostro di Milano? "Vi spiego chi uccise Simonetta" (Di sabato 16 gennaio 2021) Francesca Bernasconi Il criminologo Alberto Miatello che si occupò del delitto della Cattolica smentisce l'ipotesi di un serial killer che uccise almeno 7 donne tra gli anni Sessanta e Settanta: "Non c'è nessun serial killer" Da Simonetta Ferrero ad Adele Margherita Dossena, passando dagli omicidi di Elisa Casarotto, Tiziana Moscadelli e Olimpia Drusi. Sono molti i casi rimasti irrisolti nella Milano degli anni Sessanta e Settanta. Una scia di sangue che, secondo Franco Posa, potrebbero essere ricondotti a un'unica mano. Un'ipotesi non condivisa dal criminologo Alberto Miatello, che si è occupato per anni del delitto della Cattolica e al Giornale.it rivela: "Sono convinto che non ci sia nessun serial killer". Quando ha iniziato a studiare il delitto della Cattolica? "Ho iniziato a seguire il caso dal 1998 e ho ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Francesca Bernasconi Il criminologo Alberto Miatello che si occupò del delitto della Cattolica smentisce l'ipotesi di un serial killer chealmeno 7 donne tra gli anni Sessanta e Settanta: "Non c'è nessun serial killer" DaFerrero ad Adele Margherita Dossena, passando dagli omicidi di Elisa Casarotto, Tiziana Moscadelli e Olimpia Drusi. Sono molti i casi rimasti irrisolti nelladegli anni Sessanta e Settanta. Una scia di sangue che, secondo Franco Posa, potrebbero essere ricondotti a un'unica mano. Un'ipotesi non condivisa dal criminologo Alberto Miatello, che si è occupato per anni del delitto della Cattolica e al Giornale.it rivela: "Sono convinto che non ci sia nessun serial killer". Quando ha iniziato a studiare il delitto della Cattolica? "Ho iniziato a seguire il caso dal 1998 e ho ...

