Dimmi che mutandine indossi e ti dirò chi sei: quello che la biancheria dice di te (Di sabato 16 gennaio 2021) Le più famose in assoluto sono le mutandine della nonna di Bridget Jones, ma anche tutti gli altri modelli di intimo dicono moltissimo sulla personalità (e sull’insicurezza) delle donne. L’abbigliamento intimo è sicuramente quello più legato alla vera personalità delle donne, quella più intima e nascosta, che spesso rimane sconosciuta ai più. Le mutandine che scegliamo di giorno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 16 gennaio 2021) Le più famose in assoluto sono ledella nonna di Bridget Jones, ma anche tutti gli altri modelli di intimo dicono moltissimo sulla personalità (e sull’insicurezza) delle donne. L’abbigliamento intimo è sicuramentepiù legato alla vera personalità delle donne, quella più intima e nascosta, che spesso rimane sconosciuta ai più. Leche scegliamo di giorno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : @BenedettaFrucci Dimmi che non è vero - robby74it : RT @Giovann04893283: 'Tu dimmi quando, quando Non guardarmi adesso amore Sono stanco Perché penso al futuro. Tu dimmi quando, quando S… - ivic83819621 : RT @TerreImpervie: Kammella? Dimmi Pedo Hai visto Pence... certo che avere un vice che inizia a pugnalarti alla schiena... ti spinge a pe… - TerreImpervie : Kammella? Dimmi Pedo Hai visto Pence... certo che avere un vice che inizia a pugnalarti alla schiena... ti spinge… - Fatima54911132 : nascondere... peró questa è la realtà e noi dobbiamo accettarla per quanto sia difficile H: lou ti prego.. ti prego… -