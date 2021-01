Da oggi tornano attivi i varchi Ztl di Roma

(Di sabato 16 gennaio 2021) Dal 16 gennaioZtl di: potranno essere sospesi ogni volta che il Lazio entrerà in zona rossa per l’emergenza Covid-19 Da sabato 16 gennaio idella Zona a traffico limitato del Centro Storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo tornerannosecondo gli orari consueti. Tutti i dettagli, spiega la… L'articolo Corriere Nazionale.

matteograndi : Perle d’antan, che tornano d’attualità. VOTA MIO SCILIPOTI, piccolo capolavoro del @triomedusa. Correva l’anno 20… - romasociale : DA OGGI TORNANO ATTIVI I VARCHI #ZTL @Roma - stagatocle : RT @GreenItalia1: ? L’innovazione che viene dal freddo. Come ogni settimana i #GreenHeroes tornano su @ilvenerdi. Gli eroi verdi di oggi so… - BrunaGorla : RT @justLucreziaM: Un classico è un classico, ma quando ha una veste elegante e raffinata diventa un vero oggetto del desiderio. Così, rich… - AttilaAzureRive : RT @matteograndi: Perle d’antan, che tornano d’attualità. VOTA MIO SCILIPOTI, piccolo capolavoro del @triomedusa. Correva l’anno 2011. I… -

Ultime Notizie dalla rete : oggi tornano

Il Cittadino di Monza e Brianza

Dal 16 gennaio tornano attivi i varchi Ztl di Roma: potranno essere sospesi ogni volta che il Lazio entrerà in zona rossa per l’emergenza Covid-19 Da sabato 16 gennaio i varchi della Zona a traffic ...

Il Trono di Spade, Sean Bean ripensa a quell'ultima scena come Ned Stark: "Terrificante e incredibile"

L'attore britannico è tornato a parlare dell'uscita di scena del suo personaggio ... improvvisato appositamente per quel momento", aveva detto Taylor. Infatti, ancora oggi, Bean non ha svelato (o ...