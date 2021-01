Covid: screening Regione Sardegna dal 6 febbraio nel Nuorese (Di sabato 16 gennaio 2021) NUORO, 16 GEN - Dopo l'Ogliastra, la campagna di screening anti-Covid "Sardi e sicuri" prosegue nella provincia di Nuoro. La seconda tappa del progetto della Regione Sardegna, realizzato con la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 16 gennaio 2021) NUORO, 16 GEN - Dopo l'Ogliastra, la campagna dianti-"Sardi e sicuri" prosegue nella provincia di Nuoro. La seconda tappa del progetto della, realizzato con la ...

vivere_sardegna : Covid: screening Regione Sardegna dal 6 febbraio nel Nuorese - dukana2 : RT @dukana2: Azienda sanitaria #Matera , 'lavoratori addetti alla sterilizzazione esclusi dallo screening #covid19' - #Basilicata https://… - AnsaSicilia : Covid: sospese lezioni in presenza in scuole Monreale. 'Aspettiamo esiti screening' | #ANSA - SardiniaPost : Covid, campagna di screening a Nuoro: tamponi alla popolazione in 52 Comuni - AbruzzoBlog : Screening di massa anti Covid a #Montesilvano: 5.479 tamponi e 21 positivi #notizie #abruzzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid screening Covid: screening Regione Sardegna dal 6 febbraio nel Nuorese - Cronaca ANSA Nuova Europa Mugello, a Dicomano aperta una nuova sede Usca

Il sindaco Passiatore: “Servizi di prossimità essenziali. Si aggiunge a quella operativa dalla primavera scorsa a Borgo San Lorenzo, dove intanto è partita la campagna di tamponi rapidi gratuiti nelle ...

Scuola – Screening per docenti e studenti, Dipasquale replica a Lagalla

“La difesa d’ufficio dell’assessore Lagalla alle nostra critiche sui ritardi con i quali è stato organizzato lo screening su docenti e studenti in vista ...

Il sindaco Passiatore: “Servizi di prossimità essenziali. Si aggiunge a quella operativa dalla primavera scorsa a Borgo San Lorenzo, dove intanto è partita la campagna di tamponi rapidi gratuiti nelle ...“La difesa d’ufficio dell’assessore Lagalla alle nostra critiche sui ritardi con i quali è stato organizzato lo screening su docenti e studenti in vista ...