Combinata nordica, gara a squadre Val di Fiemme 2021: Giappone in testa dopo il salto, Italia undicesima

La seconda squadra del Giappone è in testa dopo la fase di salto della gara a squadre della Val di Fiemme, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Combinata nordica. Sul trampolino HS104 tra le nevi trentine, i nipponici con il punteggio di 266.8 precedono Germania 1 e Austria 1. La prima squadra Italiana è undicesima con lo score di 237.8, mentre Italia 2 è quindicesima con 213.4.

