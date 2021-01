Vaccino, Pfizer rallenta le consegne: -29% da lunedì. Arcuri: «Ci ripensi o agiremo» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Allarme consegne dei vaccini anti-Covid targati Pfizer. «Alle 15,38 di oggi - ha detto il commissario Domenico Arcuri - la Pfizer ha comunicato unilateralmente che a partire da... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 gennaio 2021) Allarmedei vaccini anti-Covid targati. «Alle 15,38 di oggi - ha detto il commissario Domenico- laha comunicato unilateralmente che a partire da...

TgLa7 : I documenti sul vaccino Pfizer-BioNTech rubati in un cyber-attacco all'Ema 'sono stati manipolati prima della loro… - ladyonorato : Un po’ azzardato escludere in radice qualsiasi relazione col vaccino, come afferma (casualmente) Pfizer... almeno a… - RobertoBurioni : UE ha comprato da Pfizer ulteriori 300milioni di dosi di vaccino, significa 40milioni circa dosi in più per noi. Pr… - Italia_Notizie : Vaccino anti-Covid, l'allarme di Arcuri: 'Da lunedi 29% dosi Pfizer in meno: azienda ci ripensi o azioni legali'. P… - Ewavolpones84 : RT @EuroMasochismo: È sparita la pagina delle FAQ AIFA sul vaccino Pfizer. Salvatevi il pdf: -