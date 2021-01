Vaccino Pfizer, in Europa calo di consegne. Arcuri: "Con meno dosi problema proseguire" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pfizer diminuisce le consegne del Vaccino anti-Covid in Europa per lavorare sul miglioramento della capacità di produzione. Il laboratorio americano dell'azienda ha spiegato che, a partire dalla ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021)diminuisce ledelanti-Covid inper lavorare sul miglioramento della capacità di produzione. Il laboratorio americano dell'azienda ha spiegato che, a partire dalla ...

TgLa7 : I documenti sul vaccino Pfizer-BioNTech rubati in un cyber-attacco all'Ema 'sono stati manipolati prima della loro… - ladyonorato : Un po’ azzardato escludere in radice qualsiasi relazione col vaccino, come afferma (casualmente) Pfizer... almeno a… - RobertoBurioni : UE ha comprato da Pfizer ulteriori 300milioni di dosi di vaccino, significa 40milioni circa dosi in più per noi. Pr… - Vulcanelios : RT @MinervaMcGrani1: Attenzione...ci avvertono di non credere ai dati pubblicati on line sul vaccino Pfizer-BioNtech perchè sono stati ruba… - qui_finanza : Covid, ritardi nelle consegne del vaccino Pfizer: cosa succede La casa farmaceutica ha dichiarato che diminuirà le… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer Vaccino, Pfizer rallenterà le consegne per 3-4 settimane. Arcuri: «Ci ripensi o agiremo» Il Messaggero Covid: Lopalco, vaccino Moderna in Puglia a fine gennaio

(ANSA) - BARI, 15 GEN - "Il vaccino Moderna, in piccoli quantitativi, arriverà in Puglia alla fine di gennaio e quindi sarà immediatamente somministrato in parallelo con il vaccino Pfizer": lo annunci ...

Chiesa & Covid. «Vaccinarsi è un impegno morale, è così che ci si salva insieme»

Il cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita riassume e chiarisce il giudizio su vaccini e vaccinazione ispirato alla visione cristiana dell'uomo, ai princìpi evangelici e al Magistero ...

(ANSA) - BARI, 15 GEN - "Il vaccino Moderna, in piccoli quantitativi, arriverà in Puglia alla fine di gennaio e quindi sarà immediatamente somministrato in parallelo con il vaccino Pfizer": lo annunci ...Il cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita riassume e chiarisce il giudizio su vaccini e vaccinazione ispirato alla visione cristiana dell'uomo, ai princìpi evangelici e al Magistero ...