Uomini e Donne: Riccardo, il gran rifiuto per Roberta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Riccardo Guarnieri fa per Roberta Di Padua un gesto che proprio non ci si aspettava. Rifiuta di conoscere le nuove dame per poter frequentare solo la dama del Trono Over di Uomini e Donne… Colpo di scena a Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri finalmente si è deciso a fare un passo verso la dama che sta frequentando. O meglio, che stava frequentando. Perché con Roberta Di Padua sembrava in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 gennaio 2021)Guarnieri fa perDi Padua un gesto che proprio non ci si aspettava. Rifiuta di conoscere le nuove dame per poter frequentare solo la dama del Trono Over di… Colpo di scena aGuarnieri finalmente si è deciso a fare un passo verso la dama che sta frequentando. O meglio, che stava frequentando. Perché conDi Padua sembrava in Articolo completo: dal blog SoloDonna

matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - guerini_lorenzo : Con oltre 200 anni di storia i @_Carabinieri_ sono orgoglio e punto di riferimento. Donne e uomini impegnati ogni g… - scemochileggeah : RT @QIndiscussa: Cecilia: “Agli uomini piacciono le donne che spizzicano, non che mangiano' Stefania:”Io mangio' ?? #gfvip #tzvip https:/… - Vincenz02550520 : RT @Cremino11: Sicilia: “Quando andate a cena fuori con un uomo per la prima volta mangiate prima una bistecca perché farvi vedere che mang… -