Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 07 | 10

(Di venerdì 15 gennaio 2021)dailynews radiogiornale venerdì 15 gennaio quasi tutta Italia in zona arancione divieto di spostarsi tra regioni fino al 15 febbraio con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere zona rossa e la stretta anti covid è prevista dal nuovo dpcm in vigore da domani confermato il coprifuoco dalle 22 e il divieto all’asporto dalle 18 Oggi prevista la protesta dei ristoratori per la scuola da lunedì superiori In presenza al 50% altri 522 Intanto i decessi il tasso di positivi risale alle 10:07 in caso Invece di terapia intensiva e vaccini somministrati in Italia sono stati finora oltre 972 mila la sfida tra Conte E Renzi arriva in Parlamento lunedì si andrà la conta da martedì al Senato con uscita allo scoperto dei responsabili noi non diamo la fiducia e se loro non avranno i numeri si farà un altro governo dice libera di Italia viva partito che PD e Movimento ...