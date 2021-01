Tuttosport: Mandzukic ha proposto al Milan un accordo di 5 mesi per dimostrare di essere in condizione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Milan cerca un vice Ibrahimovic tra le occasioni fornite dal mercato e al momento ha individuato in Mario Mandzukic un’opzione concreta. Ci sono delle perplessità, relative al fatto che il croato non gioca con continuità dall’inverno 2019, quando era in Qatar. Per questo motivo, riporta Tuttosport, l’attaccante ha proposto un contratto valido fino al termine di questa stagione, per dimostrare di essere in condizione (si sta allenando da solo in Croazia) e soltanto successivamente si andrebbe a ragionare per un accordo valido anche per la prossima stagione. I costi (1,5 milioni) sono in linea con la politica societaria di Elliott, che ora dovrà decidere se puntare o meno su Mandzukic. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilcerca un vice Ibrahimovic tra le occasioni fornite dal mercato e al momento ha individuato in Marioun’opzione concreta. Ci sono delle perplessità, relative al fatto che il croato non gioca con continuità dall’inverno 2019, quando era in Qatar. Per questo motivo, riporta, l’attaccante haun contratto valido fino al termine di questa stagione, perdiin(si sta allenando da solo in Croazia) e soltanto successivamente si andrebbe a ragionare per unvalido anche per la prossima stagione. I costi (1,5 milioni) sono in linea con la politica societaria di Elliott, che ora dovrà decidere se puntare o meno su. L'articolo ilNapolista.

