Trasporti, Regione Campania: 210 mln per la linea tranviaria Aversa-Capua. Apertura entro 5 anni (Di venerdì 15 gennaio 2021) La giunta regionale della Campania ha inserito il progetto della “linea tranviaria Aversa – Teverola – Santa Maria Capua Vetere – Capua” tra le “istanze per l’accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ed Impianti fissi” a valere sul Fondo per il rilancio degli investimenti per la parte nella disponibilita’ del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A darne notizia e’ la societa’ di Trasporti campana Eav, Ente autonomo Volturno, che in una nota riferisce di “primo importante risultato” ottenuto dall’iniziativa dei sindaci Alfonso Golia, Aversa; Luca Branco, Capua; Tommaso Barbato, Teverola; e Antonio Mirra, Santa Maria Capua Vetere, che sono riusciti ad “accelerare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) La giunta regionale dellaha inserito il progetto della “– Teverola – Santa MariaVetere –” tra le “istanze per l’accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ed Impianti fissi” a valere sul Fondo per il rilancio degli investimenti per la parte nella disponibilita’ del ministero delle Infrastrutture e dei. A darne notizia e’ la societa’ dicampana Eav, Ente autonomo Volturno, che in una nota riferisce di “primo importante risultato” ottenuto dall’iniziativa dei sindaci Alfonso Golia,; Luca Branco,; Tommaso Barbato, Teverola; e Antonio Mirra, Santa MariaVetere, che sono riusciti ad “accelerare ...

