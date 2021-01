Salvini pronto ad accogliere grillini in fuga: abbiamo i numeri per un nuovo Governo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Matteo Salvini è pronto a governare in caso di fallimento di Conte. “Se avesse i numeri sarebbe arrivato oggi in Parlamento e non si sarebbe preso il weekend”. Lo ha detto il leader leghista. L’intervento del premier alla Camera è fissato per le 12 di lunedì. “Se Conte non è in grado di andare avanti — ha aggiunto —si faccia da parte, il centrodestra è pronto ad offrire risposte concrete, la via delle elezioni è quella che segue mezza Europa”. Salvini non esclude, qualora Conte non riuscisse a portare dalla propria parte un numero sufficiente di senatori per rimpiazzare i renziani, l’ipotesi di un mandato esplorativo ad un esponente di centrodestra. “Con noi i numeri ci sono” ha detto ribadendo che “alcuni esponenti del M5S avrebbero avviato contatti per un loro passaggio alla ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 15 gennaio 2021) Matteoa governare in caso di fallimento di Conte. “Se avesse isarebbe arrivato oggi in Parlamento e non si sarebbe preso il weekend”. Lo ha detto il leader leghista. L’intervento del premier alla Camera è fissato per le 12 di lunedì. “Se Conte non è in grado di andare avanti — ha aggiunto —si faccia da parte, il centrodestra èad offrire risposte concrete, la via delle elezioni è quella che segue mezza Europa”.non esclude, qualora Conte non riuscisse a portare dalla propria parte un numero sufficiente di senatori per rimpiazzare i renziani, l’ipotesi di un mandato esplorativo ad un esponente di centrodestra. “Con noi ici sono” ha detto ribadendo che “alcuni esponenti del M5S avrebbero avviato contatti per un loro passaggio alla ...

F_DUva : #Salvini chiede al presidente #Mattarella di fare in fretta. Dice anche che se gli chiedono di governare è pronto d… - matteosalvinimi : #Salvini: Sono convinto che sia ormai chiaro a tutti gi italiani che questo è un governo nato 'contro Salvini', sen… - stella55744926 : RT @Soppressatira: Berlusconi disposto a valutare il sostegno a Conte. Salvini fa una proposta in 5 punti. Meloni vuole andare subito al vo… - PoliticaNewsNow : VIDEO - Salvini: 'Centrodestra compatto e pronto ad offrire un progetto che metta al centro libertà, merito, giusti… - paolonecrespi : @mik4_5 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Tu non ami il paese se vuoi come presidente del consiglio un personaggio co… -