Regioni | no a spostamenti fino al 15 Lombardia in bilico | attesa per i dati

MinisteroSalute : ??#covid19 Approvato nuovo decreto legge per fronteggiare l'emergenza. Tra le principali novità in vigore dal 16 gen… - MediasetTgcom24 : Covid, bozza dl: spostamenti tra Regioni vietati fino al 5 marzo #Coronavirusitalia - Corriere : Nuovo Dl dal 16 gennaio al 5 marzo, vietati gli spostamenti fra regioni, istituita la zona... - msn_italia : Nuovo Dl dal 16 gennaio al 5 marzo, vietati gli spostamenti fra regioni, istituita la zona bianca: le misure previs… - Elisabe94838092 : RT @tempoweb: Nuovo #Dpcm fino al 5 marzo: stop agli spostamenti e mezza #Italia arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni spostamenti

Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri, ma non verso i capoluoghi di provincia.Dieci regioni marciano verso la zona arancione, tre verso l’area rossa con maggiori restrizioni. Resterebbero gialle solo Campania, Molise e Toscana ...