Ospedale del Mare | i sindacati | “Conseguenze del crollo si ripercuotono sull’assistenza ai pazienti”

Napoli – "Le Conseguenze del crollo avvenuto lo scorso 8 gennaio nell'area del parcheggio visitatori, sono ormai divenute difficilmente tollerabili per pazienti ed operatori. I problemi a carico degli impianti idraulici e di climatizzazione, stanno avendo importanti ripercussioni sulla qualità dell'assistenza offerta ai pazienti e sulle condizioni di lavoro del personale". Sono queste le parole contenute in una lettera spedita ai vertici dell'Asl Napoli 1 dai settori funzione pubblica di Cgil, Cisl e Fials all'Ospedale del Mare. "L'attività della diagnostica di laboratorio – prosegue la missiva – ha subìto un importante arresto, seppur parziale, per l'impossibilità di eseguire indagini di biochimica dei campioni biologici, che al momento, vengono ...

Un grave incidente stradale è avvenuto la scorsa notte a Mergellina, a Napoli. Una utilitaria, per cause ancora di accertamento, si è ribaltata finendo la sua corsa non lontano ...

Addio a Olivio Cavallotto, pioniere del Barolo e della leggenda Bricco Boschis

Olivio Cavallotto aveva 90 anni. Colpito dal Covid è stato uno dei padri del Barolo. Aveva ripreso l’eredità del padre Giacomo con il fratello Gildo nelle Langhe ...

