Olanda | si dimette il governo Rutte | dopo lo scandalo dei sussidi per l’infanzia

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L'attuale compagine governativa potrebbe infatti continuare a restare in piedi per il disbrigo degli affari correnti sia per la crisi legata al coronavirus ma anche in considerazione del fatto che le elezioni legislative sono previste il prossimo 17 marzo

RaiNews : #Olanda, scandalo frodi sul welfare: si dimette in blocco il governo - HuffPostItalia : Olanda: si dimette il governo Rutte, travolto dallo scandalo sui bonus figli - Agenzia_Ansa : #Olanda Il governo di #Rutte si dimette #ANSA - verdier_alex : RT @HuffPostItalia: Olanda: si dimette il governo Rutte, travolto dallo scandalo sui bonus figli - sono_francesca : Sobrio, parco: #frugale, insomma. #Olanda: si dimette il governo #Rutte, travolto dallo scandalo sui bonus figli -

L’attuale compagine governativa potrebbe infatti continuare a restare in piedi per il disbrigo degli affari correnti sia per la crisi legata al coronavirus ma anche in considerazione del ...In Olanda il governo presieduto da Mark Rutte si è dimesso a causa di uno scandalo legato a dei sussidi per l'infanzia: le nuove elezioni politiche erano comunque in programma per il prossimo 17 marzo ...