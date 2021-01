“Non lo sognavo più quel bacio”, Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: “Era già finita, ora ho Giulia” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le parole della famiglia e soprattutto del fratello Giulio su Elisabetta Gregoraci continuano a ronzare nella testa di Pierpaolo Pretelli che nelle ultime ore è tornato sull’argomento. Proprio il fratello gli ha fatto sapere che la famiglia ha sempre preferito la Gregoraci accusando Giulia Salemi di averlo influenzato facendogli credere che Elisabetta avesse un altro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le parole della famiglia e soprattutto del fratello Giulio sucontinuano a ronzare nella testa diche nelle ultime ore è tornato sull’argomento. Proprio il fratello gli ha fatto sapere che la famiglia ha sempre preferito laaccusandoSalemi di averlo influenzato facendogli credere cheavesse un altro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Non sognavo I 20 anni di Wikipedia, il fondatore Jimmy Wales: «Sognavo un mondo immaginario di sapere libero» Corriere della Sera Vita da rider: un viaggio da Verona a Napoli fra la dura quotidianità e i sogni dei rider

C’è l’universitario «sindacalista» che pedala e lotta per i diritti dei colleghi, c’è il tesista che sogna di insegnare, c’è l’informatico cinquantenne che pedala per arrotondare lo stipendio e c’è ch ...

Qui Brexit, guida per non soffrire

Era il 1973 quando la Gran Bretagna aderì all’Europa già rifiutando ogni unione politica. Poi il sì a Maastricht e il no all’euro. Ora l’addio e i confini chiusi. A chi conviene la separazione? Non a ...

