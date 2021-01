Milioni di nuovi utenti per Telegram e Signal dopo aggiornamento privacy WhatsApp (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua la migrazione di massa da WhatsApp verso Signal e Telegram, che risultano tra le applicazioni più scaricate dagli store digitali negli ultimi giorni. Tutto ciò si sta verificando perchè WhatsApp ha chiesto ai suoi utenti di accettare una modifica contrattuale unilaterale dei termini e delle condizioni di servizio che entrerà in vigore l’8 febbraio. L’aggiornamento non ha nulla a che fare con le chat dei singoli utenti, ma è stato attuato per favorire una maggiore condivisione con Facebook dei dati delle aziende che utilizzano WhatsApp Business per il loro servizio clienti. Su WhatsApp Business, le aziende possono archiviare le conversazioni avute con gli utenti/clienti. E utilizzarle a scopi ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua la migrazione di massa daverso, che risultano tra le applicazioni più scaricate dagli store digitali negli ultimi giorni. Tutto ciò si sta verificando perchèha chiesto ai suoidi accettare una modifica contrattuale unilaterale dei termini e delle condizioni di servizio che entrerà in vigore l’8 febbraio. L’non ha nulla a che fare con le chat dei singoli, ma è stato attuato per favorire una maggiore condivisione con Facebook dei dati delle aziende che utilizzanoBusiness per il loro servizio clienti. SuBusiness, le aziende possono archiviare le conversazioni avute con gli/clienti. E utilizzarle a scopi ...

