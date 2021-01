ItaSportPress : Inter Miami, all'allenamento partecipa anche... Beckham (VIDEO) - - US_diarioas : ¡Sorpresa! David Beckham entrena con el Inter Miami ????? - Eduardolfc1 : @AlexNastase16 Inter Miami - erviax1 : @7Robymar Basta che poi non sbaglino pure loro e il bonifico vada all Inter Miami. - _oMatheusGomes : @futografia Inter Miami -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Miami

Essere in forma perfetta a 45 anni come a 25 non è da tutti, anche se sei un ex calciatore, e nonostante si sia ritirato nel 2013, David Beckham ha ancora un fisico a dir poco perfetto. Oggi è un busi ..."Bomba" del Corriere dello Sport sul possibile interesse di fondi di investimento americani verso alcuni club: ci sono anche Reggina e Acr Messina ...