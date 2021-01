Federica Panicucci in lacrime si sfoga (Di venerdì 15 gennaio 2021) Federica Panicucci, nota per il suo approccio professionale al lavoro, questa volta non ce l’ha fatta a trattenersi. Durante l’ultimo episodio di Mattino 5 la conduttrice è esplosa. Federica Panicucci ha stupito il pubblico di Mattino 5 con una reazione molto forte ed emotiva. Da diverse settimane durante il programma una buona parte è dedicata ad uno dei casi di cronaca più scabrosi degli ultimi anni: il caso Genovese. Nonostante il programma Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 gennaio 2021), nota per il suo approccio professionale al lavoro, questa volta non ce l’ha fatta a trattenersi. Durante l’ultimo episodio di Mattino 5 la conduttrice è esplosa.ha stupito il pubblico di Mattino 5 con una reazione molto forte ed emotiva. Da diverse settimane durante il programma una buona parte è dedicata ad uno dei casi di cronaca più scabrosi degli ultimi anni: il caso Genovese. Nonostante il programma Articolo completo: dal blog SoloDonna

Alessia38014305 : @fede_panicucci ciao Federica sei bellissima - annatomasi1 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #14gennaio. @mattino5, per l'ennesima volta leader di fascia, distacca Uno Mattina e Storie Italiane. Stagione f… - zazoomblog : Federica Panicucci: fragile per quella tragedia mia superata - #Federica #Panicucci: #fragile #quella… - VigilanzaT : #AscoltiTv #14gennaio. @mattino5, per l'ennesima volta leader di fascia, distacca Uno Mattina e Storie Italiane. St… - Beps64 : Dai un'occhiata al video di Federica panicucci! #TikTok -