'Devo organizzare un funerale per un parente', ma era un bluff: il truffatore smascherato dalla polizia (Di venerdì 15 gennaio 2021) SENIGALLIA - Finge di aver subito un lutto per truffare il titolare di un'impresa funebre ma viene scoperto e denunciato dalla polizia. Nei guai è finito M.I., 20enne di origini lombarde, con svariati ...

SENIGALLIA - Finge di aver subito un lutto per truffare il titolare di un'impresa funebre ma viene scoperto e denunciato dalla polizia. Nei guai è finito M.I., 20enne di ...

