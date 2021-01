Crisi di governo, chi sono i “responsabili” di Conte che lo aiuteranno a fondare un nuovo partito (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente Conte ha iniziato la sua ricerca per costruire una nuova maggioranza. Dopo l’annunciata, ma non dichiarata, Crisi di governo, il presidente del Consiglio lunedì si presenterà alla Camera per chiedere la fiducia, e poi martedì sarà in Senato per il voto decisivo. Si punta tutto sui responsabili, arruolati principalmente tra socialisti, fuoriusciti berlusconiani e delusi da Italia Viva. Senatori che, tra l’altro, potrebbero essere tra i primi a porre le basi per un partito personale capitanato proprio da Giuseppe Conte. Tra i Palazzoni romani, infatti, l’ipotesi è tornata a circolare insistentemente. >> Leggi anche: nuovo Dpcm 16 gennaio: la scuola riapre, niente asporto bar. Ecco cosa cambia Crisi di governo, la ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidenteha iniziato la sua ricerca per costruire una nuova maggioranza. Dopo l’annunciata, ma non dichiarata,di, il presidente del Consiglio lunedì si presenterà alla Camera per chiedere la fiducia, e poi martedì sarà in Senato per il voto decisivo. Si punta tutto sui, arruolati principalmente tra socialisti, fuoriusciti berlusconiani e delusi da Italia Viva. Senatori che, tra l’altro, potrebbero essere tra i primi a porre le basi per unpersonale capitanato proprio da Giuseppe. Tra i Palazzoni romani, infatti, l’ipotesi è tornata a circolare insistentemente. >> Leggi anche:Dpcm 16 gennaio: la scuola riapre, niente asporto bar. Ecco cosa cambiadi, la ...

