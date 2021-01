C’è chi fa mining di bitcoin al Circolo polare artico (Di venerdì 15 gennaio 2021) bitcoin (foto Omar Marques/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)A Norilsk la scorsa notte il termometro ha segnato -43 gradi. La città, nel nord della Siberia, è la casa di 180mila persone, uno dei maggior insediamenti del pianeta oltre il Circolo polare artico. Le abbondanti risorse naturali della regione hanno fatto prosperare le attività minerarie della Mmc Norilsk Nickel Pjsc della città, fondata per essere un campo di lavoro nell’era sovietica (1935). Ora però, ha iniziato a ospitare un nuovo e diverso tipo di impresa estrattiva: il bitcoin mining. A queste latitudini, dove la notte polare dura 45 giorni all’anno, ci sono luci sempre accese: quelle di BitCluster, società russa che a fine 2020 ha aperto qui il primo impianto artico per il ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021)(foto Omar Marques/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)A Norilsk la scorsa notte il termometro ha segnato -43 gradi. La città, nel nord della Siberia, è la casa di 180mila persone, uno dei maggior insediamenti del pianeta oltre il. Le abbondanti risorse naturali della regione hanno fatto prosperare le attività minerarie della Mmc Norilsk Nickel Pjsc della città, fondata per essere un campo di lavoro nell’era sovietica (1935). Ora però, ha iniziato a ospitare un nuovo e diverso tipo di impresa estrattiva: il. A queste latitudini, dove la nottedura 45 giorni all’anno, ci sono luci sempre accese: quelle di BitCluster, società russa che a fine 2020 ha aperto qui il primo impiantoper il ...

