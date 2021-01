Whatsapp, problemi con l’aggiornamento della privacy: interviene il Garante (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Garante della privacy vuole vederci chiaro sulle nuove condizioni di Whatsapp. L’informativa per il cambiamento di condizioni non è chiara problemi con il Garante per la protezione dei dati personali per Whatsapp. Il nodo riguarda l’aggiornamento sul trattamento dei dati personali operato dal social network. Il cambiamento è avvenuto a febbraio dello scorso anno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilvuole vederci chiaro sulle nuove condizioni di. L’informativa per il cambiamento di condizioni non è chiaracon ilper la protezione dei dati personali per. Il nodo riguardasul trattamento dei dati personali operato dal social network. Il cambiamento è avvenuto a febbraio dello scorso anno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AndreaDianetti : Immuni non ci avrà mai, ma #WhatsApp ci può vendere anche al mercato nero, noi accettiamo senza problemi. Siamo unici. - yesiamross : WhatsApp se ti faccio fare i backup è perché OVVIAMENTE in un futuro ne avrò bisogno NON CHE QUANDO DEVO FARE IL RI… - dottorpax : @ilpanich Uso talmente poco la messaggistica che non ho questi problemi, anche perché chi mi interessa per lavoro è… - LucaCorbucci : RT @PointerPodcast: Pointer[36] Ho Mobile, WhatsApp e Parler Puntata “casalinga” in cui parliamo del data breach di Ho mobile, dei problem… - RdtRadioStation : 'NON E' MAI TROPPO PRESTO' dalle 4.30 fino alle 07.00 del mattino. Il programma dove i disabili possono manifestare… -