Uomini e donne, Riccardo dà l'esclusiva a Roberta e scatta l'abbraccio: è tornato il sereno? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Trionferà l'amore? Chissà. Intanto, dopo un periodo di burrasca emotiva, tra Riccardo e Roberta sembra proprio che sia tornato il sereno. Questo quanto successo nella puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 14 gennaio 2021, nel corso della quale Guarnieri e Di Padua si sono finalmente riavvicinati, con la promessa da parte di Riccardo di concentrarsi esclusivamente sul rapporto con l'avvenente dama del Trono Over. Ma quanto durerà? Uomini e donne, esclusiva per Riccardo e Roberta Dopo alcune incomprensioni legate alla rottura tra Roberta e Michele, nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e donne Riccardo ha deciso di concedere ...

