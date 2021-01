Servizio civile per 4 progetti alla Fondazione Don Gnocchi a Sant'Angelo. (Di giovedì 14 gennaio 2021) ...della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Volontariato e Servizio civile della Fondazione Don Gnocchi ai numeri 02 38264696 " 02 76456803 o all'indirizzo mail Serviziocivile@ donGnocchi.it . Leggi su gazzettadiavellino (Di giovedì 14 gennaio 2021) ...della domanda è possibile rivolgersi alVolontariato edellaDonai numeri 02 38264696 " 02 76456803 o all'indirizzo mail@ don.it .

MartaScattoni : RT @PBerizzi: Storia emblematica per dire il venticello che tira. Un 19enne ebreo inizia la scuola reclute nell'esercito svizzero. Le barze… - valtiberina : Pietralunga: servizio Civile, due posti per i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti. Assistenza e cultura nei prog… - marisolbouchart : Raga qualcuno di voi ha mai fatto il servizio civile? - irpiniatimes1 : Servizio Civile, a Sant’Angelo dei Lombardi c’è posto per due alla Fondazione Don Gnocchi - UILDMnazionale : RT @infogiovaniroma: Vuoi diventare #volontario di Servizio Civile ma non hai ancora scelto il progetto per il quale candidarti? Quelli pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizio civile Servizio civile, Confcooperative/Federsolidarietà di Imperia e Savona mette a disposizione 13 posti IVG.it Servizio civile ad Aprilia, candidature fino al prossimo 8 febbraio

"Sono 6 i posti disponibili presso il Comune di Aprilia per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio ...

Opportunità di lavoro per 14 giovani della provincia grazie alle Proloco

3' di lettura Fano 14/01/2021 - Arrivano nuove opportunità lavorative per 14 giovani della provincia di Pesaro e Urbino (fra i 18 e i 28 anni) grazie al bando di selezione promosso dall'Unione Pro Loc ...

"Sono 6 i posti disponibili presso il Comune di Aprilia per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio ...3' di lettura Fano 14/01/2021 - Arrivano nuove opportunità lavorative per 14 giovani della provincia di Pesaro e Urbino (fra i 18 e i 28 anni) grazie al bando di selezione promosso dall'Unione Pro Loc ...