Serena Bortone positiva al Covid | l’annuncio di Dagospia prima del tweet della conduttrice

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo ha appena confermato lei stessa con un. Lo aveva anticipato pocoal. Il sito di Roberto Dagostino ne dà notiziaancora delsocialdiretta interessata, in un flash in cui, tra l’altro, ipotizza l’eventualità che già per la puntata di oggi l’exdi Agorà potrebbe condurre Oggi è un altro giorno, il contenitore di Raiuno di cui è alla guida, collegata da casa. Un metodo ormai comunemente in uso sua sulle reti del servizio pubblico come in quelle private in questi difficili mesi di pandemia. Uno stratagemma validato fin qui, in Rai da Carlo Conti per Tale e Quale Show. E su La 7 da Myrta Merlino a L’Aria che tira e da ...