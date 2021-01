Scricchiola l’ipotesi responsabili I numeri (per ora) non ci sono (Di giovedì 14 gennaio 2021) Aperta virtualmente la crisi, ora è il tempo delle trattive. O, per dirla meglio, dei responsabili, con annesso valzer di pontieri e soccorritori della patria, da ieri sera ancora più in fermento. Anche perché la situazione del Paese non consente di tirarla per le lunghe. E, dunque, l’ipotesi in campo, seppure debole, se non si riuscisse a recuperare il rapporto con Matteo Renzi e Italia viva, come... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 14 gennaio 2021) Aperta virtualmente la crisi, ora è il tempo delle trattive. O, per dirla meglio, dei, con annesso valzer di pontieri e soccorritori della patria, da ieri sera ancora più in fermento. Anche perché la situazione del Paese non consente di tirarla per le lunghe. E, dunque,in campo, seppure debole, se non si riuscisse a recuperare il rapporto con Matteo Renzi e Italia viva, come... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Scricchiola l’ipotesi responsabili, i numeri (per ora) non ci sono - Affaritaliani : Scricchiola l’ipotesi responsabili I numeri (per ora) non ci sono -

Ultime Notizie dalla rete : Scricchiola l’ipotesi Ora Renzi tira in ballo anche il Pd: “Sono d’accordo con noi su tutte le richieste a Conte” Il Fatto Quotidiano