Sassuolo Spal 0-1 LIVE: Missiroli porta in vantaggio gli ospiti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra Sassuolo e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium” Sassuolo e Spal si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Spal 0-0 Fischio d’inizio – si gioca 12? Sassuolo aggressivo – Gioca meglio il Sassuolo che sembra aver preso in mano le redini del gioco mentre la Spal, almeno per ora, sembra preferire giocare di rimessa 14? Tiro di Brignola – Ci prova dalla distanza l’ex Brignola, palla che esce di molto alla sinistra di Pegolo 23? Palo del Sassuolo – Azione sulla destra del Sassuolo con la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 Fischio d’inizio – si gioca 12?aggressivo – Gioca meglio ilche sembra aver preso in mano le redini del gioco mentre la, almeno per ora, sembra preferire giocare di rimessa 14? Tiro di Brignola – Ci prova dalla distanza l’ex Brignola, palla che esce di molto alla sinistra di Pegolo 23? Palo del– Azione sulla destra delcon la ...

PEFIORENTINA : Coppa Italia 58mins Sassuolo 0 Spal 2 Home team down to 10 men - micfur68 : Sassuolo-spal 0-2. - __mat_01 : Non ci credo il Sassuolo perde 2 a 0 contro la Spal - ftg_soccer : GOAL! SPAL in Italy Coppa Italia Sassuolo 0-2 SPAL - Luisa40162388 : Ma perché noi dobbiamo giocare contro l'Inter e invece la juve ai quarti gioca contro il Sassuolo o la SPAL,che palle -