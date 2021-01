Sanremo 2021 | reunion | ruoli degli ospiti e pubblico su una nave Parla Amadeus

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 14 gennaio 2021) In queste ore, il conduttore di, ha rilasciato una intervista dove ha fatto chiarezza su alcuni aspetti di cui si è molto chiacchierato negli ultimi giorni. Ci ha tenuto a precisare, in primis, che il Festival della Canzone italiana dovrà andare in onda dal 2 al 6 marzo. È apparso abbastanza categorico in merito al periodo in cui le cinque prime serate devono essere trasmesse. Inoltre, durante la chiacchierata, ha anche detto qualiavranno alcuni, ha fatto chiarezza in merito alla polemica delisolato su unae che ci sarà una, o forse anche due. Proprio da questa ultima informazione vogliamo partire. In questo articolo vi avevamo raccontato che il marito di Giovanna ...