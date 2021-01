Samsung Unpacked 2021: tutto sulla nuova linea S21 (Di giovedì 14 gennaio 2021) I nuovi device della Serie S introducono nuove possibilità di condivisione e connessione, grazie alla qualità avanzata di foto e video, a un design innovativo e a funzioni di connettività migliorate. Scopriamo l’evento Samsung Unpacked Samsung ha svelato Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G e Galaxy S21 Ultra 5G, i nuovi smartphone top di gamma che offrono nuove possibilità di espressione. Pensato per i moderni stili di vita, Galaxy S21 introduce tecnologie innovative per aiutare le persone a vivere al meglio ogni momento. La nuova serie presenta un design iconico e sorprendente, un’eccezionale fotocamera di livello professionale, perfetta per ogni tipo di utilizzo, e il processore più avanzato mai integrato in un dispositivo Galaxy. Inoltre, ogni dispositivo garantisce la connettività, la potenza e le performance che ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 gennaio 2021) I nuovi device della Serie S introducono nuove possibilità di condivisione e connessione, grazie alla qualità avanzata di foto e video, a un design innovativo e a funzioni di connettività migliorate. Scopriamo l’eventoha svelato Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G e Galaxy S21 Ultra 5G, i nuovi smartphone top di gamma che offrono nuove possibilità di espressione. Pensato per i moderni stili di vita, Galaxy S21 introduce tecnologie innovative per aiutare le persone a vivere al meglio ogni momento. Laserie presenta un design iconico e sorprendente, un’eccezionale fotocamera di livello professionale, perfetta per ogni tipo di utilizzo, e il processore più avanzato mai integrato in un dispositivo Galaxy. Inoltre, ogni dispositivo garantisce la connettività, la potenza e le performance che ...

