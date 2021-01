Salerno | continuano le lezioni in strada contro la dad

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo Piazza San Francesco. Studenti e docenti di diverse scuole salernitanea fare dad inanche nelle mattinate di oggi giovedì 14 e domani venerdì 15 gennaio in altri luoghi della città: Largo Abate Conforti nel centro storico e il Parco di via Galloppo nel quartiere Torrione, per ricordare l’importanza della scuola in presenza, soprattutto dopo quasi un anno di didattica a distanza. La scuola è a scuola per il coordinamento scuole aperte che ricorda che mentre in questi giorni nel resto del Paese gradualmente si sta ritornando in presenza a Scuola tutti gli studenti della secondaria di secondo grado, nella Regione Campania si discute ancora se e come far rientrare o meno gli alunni dalla terza primaria alla secondaria di primo grado in attesa di dati epidemiologici che come non riguardano contagi ...