Prostituzione minorile, arrestati imprenditori della moda a Palermo

Un giro di Prostituzione minorile è stato scoperto, a Palermo, dalla polizia di Stato, che ha arrestato tre persone, tra cui due imprenditori del settore moda titolari di agenzie di modelle. Le indagini sono state coordinare dalla locale Procura.

