Piu'Me arriva nella capitale (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Roma 14 gennaio 2021) - Roma 14 gennaio 2021 Piu'Me apre il primo punto di vendita a Roma. Il negozio, ubicato in Via degli Ammiragli n. 36, sarà inaugurato il 14 gennaio 2021 alle ore 12:00. Sviluppo Sud S.r.l., società partecipata da importanti realtà della Grande Distribuzione Organizzata, avvia il proprio progetto di espansione nel centro sud Italia, insediandosi nel cuore della Città di Roma, con un punto vendita di circa duecento metri quadrati fedelmente ispirato al concept Piu'Me e con una offerta commerciale capace di coniugare competitività, profondità assortimentale e servizi innovativi alla clientela. Ovviamente, lo sviluppo non si ferma qui essendo già programmata la seconda apertura nella città di Roma, alla Via Tiburtina 582 – 584, per la terza decade del mese di febbraio. Sviluppo Sud continua ad investire importanti risorse finanziarie in un'area ...

Ultime Notizie dalla rete : Piu arriva Piu’Me arriva nella capitale Il Tempo Cambio di direzione alla Tribuna: arriva Brancoli, Possamai si sposta sul Nordest Economia

Brancoli proviene da il Tirreno, testata storica del nostro Gruppo, dove ha percorso abilmente tutta la sua carriera professionale arrivando nel 2019 alla sua direzione. Da quella esperienza ...

