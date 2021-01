Più Europa a sostegno della coalizione di centrosinistra per città sostenibili

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 14 gennaio 2021) di Erika Noschese Una piattaforma programmatica che coinvolga non solo il capoluogo ma anche le grandial voto, come Eboli e Battipaglia per mettere in campo strategie di sviluppo locale integrate finalizzate a migliorare un territorio vasto come la provincia di Salerno. E’ la proposta sostenuta da +, attraverso Alessandra Senatore, vice presidente nazionale del partito, che sarà in campo alle prossime elezioni amministrative adi. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia