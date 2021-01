OCSE | leading indicator in aumento a dicembre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Recupera lo stato di salute delle economie dei Paesi dell’area. Lo confermano glii anticipatori della congiuntura, compresi nel, pubblicati dall’Organizzazione. Per il mese di, il superindice che anticipa di 6-9 mesi le tendenze economiche future, si è attestato a quota 99,5 punti dai 99,3 di novembre. Risale anche l’e dell’Eurozona a 98,7 punti dai 98,6 precedenti. Tra i paesi membri, in Francia l’e sale a 97,7 da 97,6 punti, mentre in Germania resta stabile a 100,1. In Italia, ilaumenta a 99,5 da 99,4 punti. L’e economico anticipatore del Giappone sale a 99,7 da 99,6 punti, quello degli Stati Uniti a 99,2 da 99 ...