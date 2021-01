Mafia, per i pm il “paracco” puntava su Pullara (poi eletto) alle Regionali in Sicilia. Lui non è indagato: “Non sapeva chi avesse di fronte” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un bel “paracco” per mettere in cassaforte l’elezione all’Assemblea regionale in Sicilia. A beneficiarne, per la procura di Palermo, sarebbe stato il deputato Siciliano Carmelo Pullara. Il termine, che letteralmente in dialetto significa ombrello, indica un tipo di associazione mafiosa attiva a Palma di Montechiaro (Agrigento) finita al centro dell’inchiesta Oro bianco della Dda di Palermo, che ha portato in carcere 12 persone. Secondo i magistrati, i componenti della cosca guidata da Rosario Pace avrebbero avuto nell’onorevole originario di Licata il cavallo su cui puntare in occasione delle Regionali 2017, che videro Pullara trionfare nel collegio di Agrigento con oltre 8mila preferenze. Il deputato, che nei giorni scorsi ha lasciato il gruppo dei Popolari e Autonomisti ponendosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un bel “” per mettere in cassaforte l’elezione all’Assemblea regionale in. A beneficiarne, per la procura di Palermo, sarebbe stato il deputatono Carmelo. Il termine, che letteralmente in dialetto significa ombrello, indica un tipo di associazione mafiosa attiva a Palma di Montechiaro (Agrigento) finita al centro dell’inchiesta Oro bianco della Dda di Palermo, che ha portato in carcere 12 persone. Secondo i magistrati, i componenti della cosca guidata da Rosario Pace avrebbero avuto nell’onorevole originario di Licata il cavallo su cui puntare in occasione delle2017, che viderotrionfare nel collegio di Agrigento con oltre 8mila preferenze. Il deputato, che nei giorni scorsi ha lasciato il gruppo dei Popolari e Autonomisti ponendosi ...

